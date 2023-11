Aparte: fraudes bilionárias no programa Bolsa Família

Pelo menos um quinto dos beneficiários do Bolsa Família, cerca de 4,7 milhões de pessoas, está em situação irregular, de acordo com avaliação da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o jornal Folha de São Paulo, as irregularidades poderão gerar um prejuízo de R$ 34 bilhões aos cofres públicos em 2023, caso nada seja feito para contornar a situação.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.