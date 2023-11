Vídeo. Vereador campinense fala em prenúncio da ´Calvário II´

O vereador Alexandre Pereira, do União Brasil, foi o único parlamentar a se pronunciar, na sessão ordinária desta terça-feira no Poder Legislativo de Campina Grande, acerca do escândalo que envolve o Hospital Padre Zé, em João Pessoa.

À ótica do parlamentar, há indicações consistentes de envolvimento de autoridades estaduais com o caso.

Para Alexandre, a Paraíba está na eminência de constatar a materialização da ´Operação Calvário II´, numa menção ao escândalo que maculou a administração do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).

– O rombo nas contas é maior do que se fala aí – asseverou.

Veja aqui um trecho do discurso do parlamentar:

*vídeo: tvcamara/cg