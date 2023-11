Vice-prefeito destaca chegada do PDT à base do governo de João

“As expectativas são as melhores possíveis”. Foi como reagiu o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra (PSB) sobre a chegada do PDT na base de apoio do governo João Azevedo (PSB). Segundo ele, é visível a disponibilidade do presidente da legenda Marcos Ribeiro em sentar e dialogar os socialistas, com o PT e com todos os partidos que estão no agrupamento político do governador.

“Estamos vendo isso com muito tranquilidade, muito zelo, aprendendo com o governador João Azevedo, que política se faz dessa forma,sentando numa mesa redonda, discutindo, entendendo os problemas de cada partido e usando as convergências para melhor servir a nossa população”, destacou.

O vice-prefeito lembrou ainda que o PDT não esteve com João Azevedo na campanha passada, mas que na próximo estará junto com o PSB, com o PP e com todo o seu agrupamento político.