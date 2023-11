Durante o lançamento da campanha Natal Iluminado 2023, em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) foi provocado pelos jornalistas que cobriam o evento a falar sobre política.

Em declaração repercutida na Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (22), o gestor municipal falou sobre os ataques que vem sofrendo e disse que as mesmas pessoas que o agridem ficam em silêncio e não se manifestam sobre os escândalos envolvendo desvios de recursos no governo do Estado.

Bruno disse ainda que por trás de todo ataque raivoso que sofre existem interesses contrariados e que, em breve, ele vai se manifestar publicamente sobre essa incoerência.

– Aconteceu uma operação essa semana, padre Egídio foi preso, envolve pessoas ligadas ao governo, a distribuição de quentinhas em João Pessoa e Campina Grande, o serviço foi suspenso por desvios já identificados em 50% dos contratos, e o que vemos é um silêncio sepulcral dessas mesmas pessoas que se levantam para atirar pedras na retirada de uma algaroba. São as mesmas pessoas que fazem silêncio seletivo e no momento oportuno eu vou explicar à população os motivos dessas mudanças de humor. Por trás de toda raiva e ódio existe um interesse contrariado – revelou.

