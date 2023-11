Vereador critica entrega de medalha “Cidade João Pessoa” a ex-ministro Braga Neto

O vereador Marcos Henriques (PT) fez duras críticas à honraria que a Câmara Municipal de João Pessoa vai prestar nesta quarta-feira (22), ao general Braga Neto, ex-ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro.

A entrega da comenda de autoria do vereador Carlão será feita durante evento do Partido Liberal realizado pela executiva do partido em João Pessoa.

O petista foi convidado para fazer parte do ato solene, mas disse que recusou porque não tem a mínima linha ideológica com o PL e muito menos com o homenageado, que aliás disse que votou contra a outorga da medalha.

“Eu fui o único voto contra e não há motivo para eu estar presente a essa entrega a uma pessoas que não considero e repúdio a linha política dele”, destacou.

O vereador Carlão teria dito a Marcos Henriques que Braga Neto é da linha do bem e que quem defende outras pautas é da linha do mal.

O petista rebateu dizendo que na verdade esse maniqueísmo foi algo que polarizou a política brasileiro e acha que isso é muito ruim para a política.

“Eu não trato com maniqueísmo. Eu trato a política de maneira muito séria, muito honesta e com números. Ná tivemos uma política que colocou trinta milhões de pessoas na linha da pobreza. Isso não é política do bem. Nós temos um ex-presidente que pegou joias, que eram do acervo da presidência, que vendeu e ficou com o dinheiro. Isso não é a linha do bem”, destacou.

O petista lembrou ainda que foi no governo de Bolsonaro que as vacinas foram adquiridas de forma superfaturada, além das denúncias de rachadinhas.

“Isso não é política do bem. Então, nós temos uma visão totalmente diferente do que é bem e do que mal. Política do bem é melhorar o salário mínimo, diminuir o desemprego e ter políticas de inclusão social. Se ele acha que isso é política do mal, são valores diferenciados que nós temos”, argumentou.