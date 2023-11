Romero diz que debate sobre as eleições de 2024 é prematuro

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) disse que é muito cedo para tratar sobre as eleições de 2024.

Ele destacou, em entrevista a uma emissora de rádio, que o assunto deve ficar reservado para o próximo ano, pois qualquer movimento antes disso é prematuro.

Sobre o encontro com o governador João Azevêdo (PSB) no casamento da filha do deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos), Romero frisou que fez um gesto de civilidade ao cumprimentar o gestor estadual.

“De forma civilizada, serena e tranquila cumprimentei o governador. É um gesto de civilidade na política. Não tem nada a ver com vinculações de cunho eleitoral”, disse.