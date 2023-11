PL realiza seminário em João Pessoa com a participação de ex-ministros da gestão Bolsonaro

No próximo dia 22, o presidente do diretório do PL de João Pessoa, Marcelo Queiroga, vai lançar o seminário ‘João Pessoa Melhor, de Verdade’, no Oceana Atlântico Hotel, no Bessa, às 19h.

O evento terá a participação do general Braga Netto, ex-ministro da Defesa do Governo de Jair Bolsonaro, do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, e do deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto. Também participará do evento partidário a presidente do PL Mulher da Paraíba, a médica Simone Queiroga.

O seminário ‘João Pessoa Melhor, de Verdade’ foi pensado para discutir e propor sugestões que irão integrar o plano de gestão de Marcelo Queiroga, que é pré-candidato a prefeito da capital paraibana.

Conforme Queiroga, até o primeiro semestre de 2024, será realizado o seminário em todas as regiões de João Pessoa. A intenção é dialogar com a população, discutindo os grandes temas nos segmentos de saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, geração de emprego e renda, entre outros, e também identificando os problemas de cada bairro da nossa João Pessoa e propondo soluções.

“Vamos manter essa interlocução com as pessoas, com as pessoas que preservam os valores da família e querem, verdadeiramente, o bem de João Pessoa. Porque esse é o nosso objetivo: ver as pessoas participando ativamente da construção do nosso plano de gestão”, destacou Queiroga.