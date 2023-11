Governador argumenta sobre encontro com Romero em casamento

O governador João Azevêdo (PSB) falou sobre o encontro com o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) no casamento da filha do deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos) e frisou que a foto e a conversa fazem parte de um ato de civilidade e educação.

João frisou que o encontro com Romero foi social e lamentou que as pessoas achem que os adversários na política “têm que se tratar com grosserias”.

O governador ainda frisou que há pontos e pautas em comum entre o deputado Romero e o governo do Estado da Paraíba.

“Temos, logicamente, pautas comuns entre ele e o governo do Estado”, disse.