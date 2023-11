Vice-líder sobre G5: Na política não existe independência

A polêmica sobre a criação de um bloco dentro da situação na Câmara de Vereadores de Campina Grande, Casa Félix Araújo, continua.

O G5, como é chamado, é composto pelos vereadores Saulo Noronha (Solidariedade), Aldo Cabral (PSD), Hilmar Falcão (DC), Janduy Ferreira (PSD) e Rui da Ceasa (PROS). A liderança do bloco ficou a cargo de Saulo Noronha.

Eles alegam que não estavam tendo oportunidades de dialogar em pé de igualdade como o líder da bancada, Luciano Breno (PP) e o vice-líder, Alexandre Pereira (União Brasil).

Durante entrevista na Rádio Caturité FM, neste sábado (18), Alexandre voltou a se pronunciar sobre o fato e disse que não existe independência na política.

– Eu sempre tive minha opinião contrária a isso, porque na política não existe independência. Eu deixei muito claro para qualquer colega que quem quiser a vice-liderança, fique à vontade. Não quero ter mais prestígio que ninguém. Eu cheguei onde cheguei pegando responsabilidades que ninguém tinha coragem – bradou.

Confira a declaração completa:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui