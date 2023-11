Vice- líder diz que situação não vai se intimidar com oposição raivosa na CMCG

Questionado durante entrevista à Rádio Caturité FM, neste sábado (18), se haverá dificuldade da bancada de situação em lidar com a oposição na Câmara de Vereadores de Campina Grande, agora que os oposicionistas devem ficar em maioria após cassação de mandatos de quatro vereadores, o vice-líder Alexandre Pereira (União Brasil), destacou que ele e seus colegas vão combater o que chamou de “oposição raivosa”.

Segundo Alexandre, os vereadores que integram a bancada de oposição têm adotado discursos e posturas que vão contra os interesses de desenvolvimento do município.

Ele revelou que os colegas estão disseminando inverdades sobre a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), alegando que a cidade está abandonada, o que, de acordo com Alexandre, configura uma oposição com falta de bom senso.

– A oposição é raivosa, que tem tido algumas posições, discursos que não fariam em outros lugares, mas a câmara não é terra sem lei como foi colocado em alguns veículos de comunicação. Se a oposição tiver bom senso não irá agir pelo caminho da raiva, do ódio, porque se isso acontecer quem perde é Campina Grande. Hoje a todo custo a oposição quer pregar que a saúde não funciona e isso é uma inverdade. Querem colocar Campina como uma cidade abandonada e ela não está. Quem vem a Campina vê uma cidade limpa e pujante – assegurou.

