Vereador: Romero não vai manchar a sua trajetória se unindo com o grupo da Calvário

O vereador Alexandre Pereira (União Brasil) voltou a dizer em entrevista que não acredita que o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (Podemos), vá se aliar ao grupo do governador João Azevêdo (PSB), que faz oposição ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD).

As especulações nos bastidores é que Romero, insatisfeito com a aliança feita entre Bruno e o seu rival político Veneziano Vital do Rêgo (MDB), estaria prestes a se juntar com a oposição.

Mas, conforme Alexandre disse à reportagem da Caturité FM, ele (Romero) não vai tomar essa decisão, pois não vai manchar a sua trajetória política.

– É importante a presença de Romero, é preciso dialogar, é preciso unir forças a favor da nossa cidade. Romero não vai emprestar o seu nome a esse grupo que está aí de esquerda, pois vai manchar a sua trajetória política. Ele tem um nome a zelar e sabe que Campina sempre foi contra esse grupo da Calvário, que se elegeu em cima do maior escândalo de corrupção da Paraíba – asseverou.

