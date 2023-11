Escândalo do Hospital: desembargador alerta que se trata de “teia criminosa”

O assunto enfocado na edição deste sábado da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza, é a decisão tomada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida (foto), do Tribunal de Justiça da Paraíba, de decretar a prisão preventiva do padre Egídio de Carvalho Neto, de Jannyne Dantas Miranda e de Amanda Duarte Silva Dantas, presidente, diretora administrativa e tesoureira do Hospital Padre Zé, filantrópico, localizado em João Pessoa.

Ao longo de 44 páginas, o desembargador detalha e aprecia a apuração já realizada pelo Ministério Público da Paraíba acerca de desvios milionários feitos em desfavor da referida instituição, com indícios de envolvimento de mais pessoas e entidades, algo a ser atestado com o avanço das investigações.

“A extensa teia criminosa que teria sido engendrada para desviar recursos especialmente provenientes do Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa não está completamente decifrada, podendo a liberdade dos requeridos comprometer seriamente o desfecho das sérias e expeditas investigações em curso”, salienta o desembargador.

