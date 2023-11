A oposição rompe os limites e faz ataques pessoais ao prefeito, aponta vice-líder

O vereador Alexandre Pereira (União Brasil) lamentou a forma como colegas da bancada de oposição tem tratado o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD).

À reportagem da Caturité FM, Alexandre disse que o prefeito é constantemente achincalhado e tem a vida pessoal atacada pelos oposicionistas.

Para ele, essa é uma prática desrespeitosa e que ultrapassa os limites políticos entrando na esfera pessoal, maculando a imagem do gestor municipal.

– Estou há onze anos na câmara e nunca vi uma forma de se fazer oposição como essa atual, de fazer ataques pessoais. Não é mais questão política, é pessoal. Tem gente que sobe a tribuna e trata uma autoridade como o prefeito Bruno com total desrespeito, tentando a todo custo desqualificar a figura pessoal dele como ser humano, como pessoa, como CPF, isso é lamentável e passa dos limites políticos – lamentou.

Confira a declaração completa:

*Vídeo: Paraibaonline

