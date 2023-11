Vereador defende candidatura única das oposições em Campina Grande

Em vias de se filiar ao PSB, o vereador Anderson Almeida, popularmente conhecido como Pila, disse à reportagem da Rádio Caturité FM que a sua futura legenda está com diálogo aberto com possíveis pré-candidatos à vereança para compor uma chapa proporcional forte.

Conforme Pila, a ideia é eleger pelo menos três vereadores nas eleições do próximo ano em Campina Grande. “Todos os dias a gente tem diálogo com aqueles que querem ingressar no PSB e aqueles que permanecem. O objetivo é fazer de três a quatro vereadores e já temos em torno de 15 a 16 candidatos”, apontou.

Questionado sobre o nome das oposições para enfrentar o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (PSD), o vereador defendeu que haja apenas uma candidatura.

– Iremos trabalhar para ter só um. Acredito que aqueles que não concordam com o modelo de gestão do prefeito Bruno devem se unir para apresentar a Campina Grande um só nome para a sociedade escolher – asseverou.

Confira a declaração do vereador oposicionista:

