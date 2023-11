Deputado apresenta o nome da mãe como pré-candidata a prefeita de Monteiro

A ex-deputada Edna Henrique deve disputar novamente o cargo de prefeita do município de Monteiro pelo Republicanos. A informação foi dada nesta sexta-feira (17), pelo filho, o deputado estadual Michel Henrique.

“Estamos focados no nosso mandato para fazer um bom trabalho pela Paraíba, mas sempre com um pé na política propriamente dita, nas bases, nas motivações de pré-campanha e de organização desta pré-campanha de 2022 a 2024 e em Monteiro não é diferente. Nós estamos fazendo a nossa parte e a oposição terá candidatura sim”, assegurou.

Segundo ele, tem outros nomes citados, mas pelo recall, pelo histórico e por ter revolucionado a administração de Monteiro e isso serviu de vitrine para levá-la à Câmara Federal, Edna Henrique desponta na preferência da disputa.

“Temos também o nome do atual vice-prefeito Celecileno Alves, que foi muito correto, foi muito leal e a ele sou muito grato e de alguns vereadores que transitam, mas esse é o cenário hoje, dos nossos pré-candidatos”,disse.

O deputado revelou ainda que tem alguns nomes da situação que estão insatisfeitos com a atual gestão da prefeita Anna Lorena Leite Lago., mas que dentro de toda essa conjuntura , o seu grupo político vai manter um diálogo com todos, sobretudo, com a população para saber o que o povo quer.

“Vamos mostrar nosso plano de governo, escutar os pleitos e anseios da população e vamos fazer ainda um estudo qualitativo da política de Monteiro para depois do carnaval, a gente consiga eleger esse nome através de um processo de escolha de pesquisa para que vá representar o grupo político que quer essa renovação em Monteiro”,pontuou.