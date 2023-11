Justiça Eleitoral adota prudência para agendar retotalização em CG

A data fixada pela justiça eleitoral em Campina Grande para a retotalização dos votos para vereador no pleito de 2020 – dia 24 próximo, no Fórum Eleitoral – indica comedimento: um prazo razoável para a eventual apresentação e apreciação de recursos por parte dos quatro vereadores que deverão perder o mandato.

Igualmente é oportuno frisar que o Tribunal Regional Eleitoral teve entendimentos distintos sobre as situações do vereadores do União Brasil (Waldeny Santana e Dinho) – decisões unânimes (7 a 0) pelas cassações -, e dos edis do Pros (Carol Gomes e ´Rui da Ceasa´), com a Corte dividida sobre a supressão do mandato: 4 votos a 3.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: prefeito ignora cúpula socialista em João Pessoa (paraibaonline.com.br)