Direção do União Brasil já faz convite para a filiação do prefeito Bruno

A direção estadual do União Brasil – leia-se senador Efraim Filho – já toma as providências para a solenidade (em breve) de filiação ao partido do prefeito Bruno Cunha Lima.

O ex-prefeito de Salvador (BA), ACM Neto (foto), o governador Ronaldo Caiado (GO), o senador David Alcolumbre (ex-presidente do Senado), entre outras lideranças políticas, deverão prestigiar a solenidade.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: prefeito ignora cúpula socialista em João Pessoa (paraibaonline.com.br)