Deputado propõe sistema integrado de segurança para promover o turismo sustentável na Paraíba

O deputado Tião Gomes (PSB) apresentou à Assembleia Legislativa um projeto de Lei que propõe a criação de um sistema integrado de segurança na Paraíba, para promover um turismo sustentável.

“Nós hoje, temos vários problemas com relação à segurança, mas também em promover o que a Paraíba tem e o nosso projeto cria uma rede de proteção principalmente ao turismo e a divulgação do estadoi”, disse.

O deputado quer ainda que as empresas privadas se associem ao projeto, uma vez que o estado sozinho não pode fazer esse sistema integrado de segurança e divulgação sem o apoio privado.

Tião Gomes citou como exemplo dos bancos privados que estão no interior do estado, que não têm segurança e que poderiam em parceria com o governo instalar câmeras nas proximidades ou nos pontos turísticos.

“Com essa parceria , eles também poderiam fazer a divulgação da nossa gastronomia, do nosso artesanato, da nossa cultura e o governo do estado dentro desse parâmetro poderia promover a extensão na isenção de impostos, por exemplo, para que possamos juntos conseguir segurança e turismo sustentável para a Paraíba”, explicou