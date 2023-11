Vice-prefeito de João Pessoa comenta encontro entre presidentes do PSB e PT

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra viu com naturalidade o encontro realizado na segunda-feira (13), entre o presidente Tibério Limeira do seu partido, o PSB e do PT, Marcus Túlio, para discutir as estratégias que os partidos podem adotar visando as eleições do próximo ano.

Conforme, Leo Bezerra, os dois partidos são aliados e estão na base do governador João Azevedo (PSB).

“Eles são do agrupamento do governador e nada mais normal do que sentarem numa mesa redonda para dialogar, discutir e debater. Então eu não vejo problema algum”, avaliou.

Bezerra disse ainda que todos os socialistas (ele, Gervásio Maia, Tibério Limeira, Ronaldo Guerra e João Azevedo) estão unidos para o crescimento do PSB, que passou por momento difíceis com a saída dele ,do governador e de Tibério do partido e que hoje, eles próprios estão ajudando na reestruturação do PSB e dialogando com os partidos aliados.

O fato é que o PT busca um apoio para sair com a candidatura própria e o PSB apoia a reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), apoio este já decantado pelo governador João Azevedo, porém com resistência de alguns socialistas que preferem a candidatura própria também.

“Nós buscamos também o apoio do PT para uma composição ao lado do prefeito Cícero. Mas vamos discutir sem imposição, mas sim, respeitando os agrupamentos políticos. Já passou esse tempo de imposição. A parceria entre o governador e o prefeito é muito importante e a população já abraçou esse apoio”, destacou.

Contudo, disse não duvidar de que possa haver mais à frente, se as divergências forem maiores que as convergências, uma grande aliança para o futuro da cidade. “Tudo no momento certo, na hora certa, respeitando cada um”, enfatizou.