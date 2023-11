Prefeito Cícero Lucena: “Quem estiver com João está comigo e quem estiver comigo está com João”

“Quem estiver com João está comigo e quem estiver comigo está com João.Portanto, está tudo tranquilo”, foi como reagiu o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) sobre a reunião entre o presidente do PSB, Tibério Limeira e o presidente do PT, Marcus Túlio para discutir as estratégias que os partidos podem adotar visando as eleições de 2024.

Contudo, indagado sobre seu posicionamento em si em relação ao encontro , o prefeito foi enfático ao dizer que não costuma se manifestar sobre decisões de partidos.

“Eu tenho com o PSB uma relação institucional desde o meu retorno, que teve o importante apoio por parte do PSB, que nem era PSB, era o Cidadania,pela liderança maior, que considero do partido, que é o governador João, que continua reafirmando esse apoio”, lembrou.

Cícero Lucena ressaltou ainda que apoiou a reeleição de João Azevedo porque teve a clara convicção do quanto isso foi importante tanto para Paraíba quanto para João Pessoa.

“Eu tenho certeza absoluta que vamos continuar dialogando e avançando nesse mesmo objetivo que tem o governador que é o meu de continuarmos cuidando da cidade e também do estado”, completou o prefeito.