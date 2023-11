Justiça Eleitoral define dia da retotalização de votos em Campina Grande

A Justiça Eleitoral já definiu a data para a retotalização dos votos das eleições proporcionais de 2020 em Campina Grande.

Após o recebimento de orientação do Tribunal Regional Eleitoral para esse procedimento, a 16ª Zona Eleitoral marcou a realização do procedimento para o dia 24 próximo, às 10 horas, no auditório do Fórum Eleitoral, localizado no complexo jurídico do bairro da Liberdade.

Como informou mais cedo o paraibaonline, o acórdão com a determinação da cassação do mandato de quatro vereadores – ´Rui da Ceasa´, Carol Gomes, Waldeny Santana e Dinho Papa-Léguas – já foi publicado no Diário da Justiça.