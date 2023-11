O senador e presidente do União Brasil na Paraíba, Efraim Filho, falou sobre as articulações da legenda para captar mais nomes e citou que a filiação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), vai acontecer na primeira quinzena de dezembro com uma grande festa.

Segundo Efraim, a filiação de Bruno será um grande evento que vai contar com nomes importantes da política nacional e que fazem parte do União Brasil.

Sobre João Pessoa, Efraim disse que as articulações em relação à legenda vão ficar para 2024, ano das eleições.

“Vamos fazer uma gesta grande para Bruno Cunha Lima na primeira quinzena de dezembro. Estamos fechando a data”, disse.