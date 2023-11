A deputada estadual Cida Ramos (PT) falou sobre a reunião ente o PT e o PSB em João Pessoa e disse que o partido teve a iniciativa de se reunir com is partidos da federação para informar que vai permanecer com a proposta de candidatura própria na capital paraibana.

Ela disse que o PT está propondo que o PSB apoie a candidatura que o PT vai apresentar e julgou que essa é a melhor opção para o partido.

Também lembrou que o governador João Azevêdo (PSB) tem reafirmado o apoio ao prefeito Cícero Lucena (Progressistas), mas considerou que o PSB externa outra vontade, a de apoiar uma candidatura de esquerda.

“Estamos propondo que o PSB venha apoiar a candidatura própria do PT. O governador diz que vai apoiar o atual prefeito, mas o partido externa outra vontade”, colocou.