Ao reafirmar ontem a convicção de que o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) vai romper com o seu grupo político atual e disputar a Prefeitura de Campina Grande pela oposição local, o deputado-presidente Adriano Galdino atualizou as informações de um Romero que evita falar sobre o tema.

– Ele (Romero) tem conversado constantemente com Hugo (Motta) e com Murilo (Galdino) lá em Brasília. E sinaliza com a mesma vontade de ser candidato a prefeito – relatou o presidente da ALPB.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

