Vereador do PRD defende que partido apoie reeleição de Cícero Lucena

O vereador da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcílio do HBE, eleito pelo Patriotas defende que o novo partido, o PRD, que resultou da fusão entre o PTB e o Patriotas, apoia a reeleição do prefeito da Capital, Cícero Lucena (PP).

Por enquanto a nova legenda está sem presidência na Paraíba e a direção nacional é quem vai decidir como ficará o PRD nos estados e municípios.

O fato é que nada foi decidido sobre os rumos do PRD nas eleições de 2024, se apoia a reeleição do prefeito Cícero Lucena ou se segue com candidatura própria. Os políticos filiados ao PTB e ao Patriotas divergem sobre o tema.

Contudo, o vereador tem minimizado a crise que tem ocorrido entre os grupos políticos e acredita que a nova legenda vai marchar com o prefeito de João Pessoa.

“Acompanho o prefeito Cìcero Lucena e dentro do nosso mandato , apesar de votar no prefeito, nós temos a liberdade de poder cobrar contribuir, criticar as secretarias que não desempenham os seus trabalhos e seguindo o pensamento do gestor principal, que é o prefeito Cícero Lucena”, destacou o vereador.