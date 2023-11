Presidente da ALPB revela que o Republicanos aguarda a decisão de Romero Rodrigues

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino revelou em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (13), que o seu partido, o Republicanos ainda está no aguardo da decisão do deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos) se ele vai ou não disputar o cargo de prefeito de Campina Grande nas eleições do próximo ano.

Galdino admitiu que já faz mais de um mês que não conversa com Romero Rodrigo, mas tem informações dele por meio dos deputados Hugo Motta (presidente do Republicanos na Paraíba) e do seu irmão, Murilo Galdino, até porque eles estão mais próximos do colega de bancada.

Ele disse que já tinha dito em entrevistas anteriores, que sentiu em Romero a vontade de ele voltar a ser prefeito de Campina Grande e que o Republicanos está aguardando que ele se filie ao partido para ser candidato a prefeito.

“Ele estando dentro do Republicanos, partido da base do governador, nós vamos trabalhar para que todos os partidos da base possam apoiar Romero na sua empreitada de voltar à Prefeitura de Campina Grande, mas ele tem conversado constantemente com Hugo e com Murilo, lá em Brasília e sinaliza com a mesma vontade de ser candidato a prefeito”, disse.