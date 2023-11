Nilvan Ferreira revela partidos que tem considerado se filiar

O comunicador e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Nilvan Ferreira (PL), comentou sobre seu sonho de atuar na política e exaltou o bom desempenho que teve nas últimas eleições, como candidato a governador do Estado.

Ele analisou que fez a escolha certa de disputar o governo da Paraíba ao invés de disputar uma cadeira na Câmara Federal, pois essa foi uma decisão pensada e acertada junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Fui sem titubear para cumprir uma missão e mostrar que eu era grupo”, colocou.

A respeito da escolha pelo seu nome, Nilvan frisou que essa era uma decisão que precisava ser tomada pelo grupo. Ele considerou que há muito tempo para a escolha de outro partido, lembrando de um prazo que se entende até abril de 2024.

“Vamos para um partido que nos dê segurança jurídica, para não dar problemas lá na frente”, colocou.

Entre as opções, Nilvan citou o Novo, o União Brasil e o PRD como legendas que tem mantido conversas.

O comunicador frisou que o seu problema e do seu grupo é com a direção estadual do PL na Paraíba, e não com o pré-candidato do partido, Marcelo Queiroga.