Nilvan afirma que está no aguardo dos rumos do PRD na Paraíba

O radialista Nilvan Ferreira poderá disputar a prefeitura de João Pessoa nas eleições do próximo pelo PRD, partido que resultou da fusão entre o PTB e o Patriotas.

Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (13), O radialista que já foi escolhido como pré-candidato a prefeito de João Pessoa em 2024,pelos dissidentes do Partido Liberal, afirmou que só está no aguardo da decisão da direção nacional.

“Agora a gente tem muito é que aguardar para saber qual é a decisão da nacional em relação ao comando do partido aqui no estado. Qual o grupo que vai ficar à frente do novo partido e a gente tem esperar esse período, até porque isso não passa por aqui, mas por Brasília, pela direção nacional que vai avaliar estado por estado, situação por situação para definir os rumos do PRD nas eleições do próximo ano”, enfatizou Ferreira.