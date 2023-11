Lucas diz que Romero não está no campo das oposições em CG

O vice-governador Lucas Ribeiro (Progressitas) exaltou a figura política do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) e comentou sobre as articulações para a montagem da chapa das oposições nas eleições do próximo ano em Campina Grande.

Ele frisou que o grupo não aguarda por Romero, pois hoje ele não caminha, ainda, ao lado das oposições.

“Vamos aguardar que ele tome uma decisão, mas enquanto isso estamos segundo o nosso caminho enquanto oposição”, colocou.