Advogada é reconduzida à presidência do PCdoB em Campina Grande

A advogada Glauce Jácome vai continuar como presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Campina Grande.

Ela está à frente da legenda desde 2018 e contou à reportagem da Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (13), sobre o sentimento de seguir a missão de direcionar o partido.

– Ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma responsabilidade muito grande, pois é um partido que não se nomeia pessoas, mas escolhe pessoas, e essa escolha, essa direção se baseia na avaliação do trabalho que vem sendo realizado. Desde 2018 eu venho trabalhando à frente do PCdoB, estabelecendo metas e perspectivas para o partido. Acredito que essa recondução vem no sentido de avançar – pontuou.

Confira vídeo com o relato da advogada:

*Vídeo: Paraibaonline

