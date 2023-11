Veneziano comenta aprovação da Reforma Tributária no Senado

Neste sábado (11), o senador e vice-presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB), concedeu uma entrevista à Caturité FM, abordando a aprovação em dois turnos da nova Reforma Tributária no Senado.

O parlamentar paraibano ressaltou a importância desse momento para o país, destacando que há anos o Brasil necessitava de novas diretrizes no setor tributário.

“Nos posicionamos favoravelmente, sempre tratamos essa matéria como necessária. Há muitos anos o brasileiro se ressentia de uma correção no seu sistema tributário, que é injusto, cumulativo e complicado, impondo prejuízos aos contribuintes, empreendedores e, especialmente, aos consumidores, que acabam pagando mais.”

Veneziano expressou sua convicção de que, embora não seja uma matéria perfeita, o texto foi bem elaborado pelo relator. Ele espera agora a manifestação da Câmara dos Deputados, antecipando a expectativa de que a reforma seja aprovada no início de dezembro.

O texto da reforma tributária retornará para a Câmara dos Deputados após as modificações realizadas no Senado.