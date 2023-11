Aparte: ex-assessor de Bolsonaro revela que núcleo familiar defendia um golpe

Reportagem divulgada pelo portal Uol relata que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, narrou em sua delação premiada que a ex-primeira-dama Michelle e um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitava o então presidente da República a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado.

Segundo o relato de Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha apoio da população e dos atiradores esportivos, conhecidos como CACs (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), para uma tentativa de golpe.

Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

