Aparte: deputado aposta na conservação da base governista em Campina Grande

O deputado estadual Sargento Neto reafirmou que, independentemente das opções eleitorais do Partido Liberal na sucessão campinense, ele estará apoiando a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Minha situação está definida e não escondo de ninguém: vou apoiar Bruno”, enfatizou.

O parlamentar também renovou as apostas quanto à presença, no mesmo ´palanque´, de Bruno e do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos): “Campina pensa na cidade e não quer picuinhas políticas. O que a cidade quer é o seu desenvolvimento”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sábado, acesse aqui