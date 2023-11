Vereadores campinenses querem mudar o Código Tributário Municipal

De ´anel quase no dedo´ para ´noivar´ com o Progressistas, o vereador Olímpio Oliveira criticou ontem o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) na sessão do Legislativo campinense.

“O ex-prefeito deu um ´presente de grego´ a Campina, em 2016, que foi o novo Código Tributário do Município, que – de início – aumentou a alíquota do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 600%”, discursou Olímpio.

“E dentro deste Código tem as ´cascas de banana´ embutidas, deixando quem investe nesta cidade de mãos atadas”, acrescentou.

Olímpio igualmente mirou a gestão atual: “Até para pagar imposto em Campina você encontra dificuldades. Eu não sei o que está acontecendo na Secretaria de Finanças”.

O vereador disse que, ao contrário dos governos federal e estadual, a PMCG não consegue fornecer uma simples certidão negativa pela internet, e que é necessário enfrentar duas filas e muita espera para a obtenção do documento.

No caso específico do IPTU, o edil disse na tribuna que no imaginário da gestão “todo mundo tem um computador e uma impressora em casa” para imprimir as guias de recolhimento.

“Eu faço uma ´mea culpa´, nós (bancada governista) votamos aqui este Código. E precisamos fazer emendas a este Código, que é muito duro. Isto é verdade”, assinalou o vereador Alexandre Pereira (UB), vice-líder do bloco governista.

Líder do bloco oposicionista, o vereador Pimentel Filho (PSD) – que era da base governista no governo Romero Rodrigues – propôs a criação de uma comissão mista, com a participação de entidades classistas, para discutir e propor mudanças no Código Tributário.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: Campina Grande e o enigma da Serra (paraibaonline.com.br)