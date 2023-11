O vereador Bruno Faustino (PTB), que assumiu como suplente, mas agora pode cumprir o mandato como titular após cassação de colegas na Câmara Municipal de Campina Grande, disse que foi procurado por representantes do prefeito para que integre a bancada de situação.

Durante entrevista à imprensa, repercutida nesta quinta-feira (9), na Rádio Caturité FM, ele assegurou que vai permanecer como oposicionista.

– Eu fui votado pela oposição e não vai ser agora que vou mudar de posicionamento, não há como mudar de lado. Alguns agentes do lado do prefeito entraram em contato, mas já me posicionei, já informei que vou continuar na oposição – enfatizou.

Faustino também criticou o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) pela demora na entrega de obras.

– Eu venho cobrando há seis anos que o prefeito ou a gestão, tanto a anterior como essa, entregue o PSF da Ramada (bairro Ramadinha). Ele disse que falta pintar, mas já vamos em 60 dias, 60 dias para pintar uma parede. Não consegue entregar uma obra de cal e cimento, imagina entregar essas obras que ele fala aos quatro cantos – lamentou.

Confira a declaração do vereador:

*Vídeo: Paraibaonline

