Presidente estadual do PTB nega especulação sobre o futuro presidente do PRD na Paraíba

O PRD é o novo partido que nasceu da fusão entre o PTB e o Patriotas aprovado recentemente pelo TSE. Conforme o presidente estadual do PTB, Dedé Sales, vice-prefeito do município do Conde, ainda não se sabe quem vai presidir a nova legenda na Paraíba e que tudo será resolvido pela direção nacional. Ele negou qualquer especulação feita em torno do nome do futuro presidente.

“Essa decisão cabe a nacional. Essas especulações de que fulano de tal vai ser o presidente, nem importa muito nesse momento, mas a união porque existem dois partidos que fizeram a fusão para poder surgir um novo partido que é o PRD com o número 25. Algumas pessoas estão dizendo que vai ser o presidente, mas eu só tenho uma coisa a dizer: aqui não tem nenhum presidente definido ainda e nem em nenhum local do Brasil”, destacou.

Ele acredita que todas as cartas estão nas mesas e todos estão jogando e tem muitos correndo atrás da liderança do partido na Paraíba, mas a definição vem lá de cima

Sobre o posicionamento do PRD nas eleições do próximo ano, o vice-prefeito disse que existe uma divisão: metade apoia a reeleição de Cícero Lucena (PP) e a outra metade, o pré-candidato Nilvan Ferreira. “Mas isso a gente vai compartilhar, ver o que é mais interessante para o partido e para a Paraíba”, avaliou.