Aliança política entre Júnior Araújo e José Aldemir causa surpresa em Cajazeiras

O deputado estadual Júnior Araújo (PSB) e o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir (PP) passaram por cima das divergências políticas e anunciaram, na manhã desta sexta-feira (10), uma aliança entre si para a disputa do cargo de prefeito do município nas eleições do próximo ano.

O prefeito José Aldemir está no segundo mandato e não vai poder disputar a reeleição, e o apoio agora vai para Ana Emília Araújo, esposa do deputado Júnior Araújo, que falou à imprensa sobre a aliança, que surpreendeu o povo da cidade.

Até recentemente, o deputado não falava com a deputada Dra Paula, esposa de José Aldemir, e muito menos com o prefeito, e sobravam ofensas para ambos os lados.

O deputado explicou que a união se tratava, na verdade, de um reencontro político de um grupo que venceu as eleições em 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 e 2014 juntos.

“Então, é um grupo muito forte, que é forte não apenas do ponto de vista político, mas de um grupo que tem uma vasta lista de serviço prestados”, destacou.

As obras realizadas em Cajazeiras, outrora criticadas pelo deputado, em entrevista à imprensa, foram destacadas pelo parlamentar como principais na gestão de José Aldemir. Portanto, a decisão da aliança, segundo ele, não foi tomada dentro de quatro paredes, de maneira particular colocando arranjos pessoais, mas de forma transparente ouvindo todo o seu grupo político.

“Chegamos à conclusão de que o interesse da cidade de Cajazeiras era o interesse justamente dessa união. A Cidade de Cajazeiras não tem mais tempo a perder com divisões, com querelas, com picuinhas, com questões menores da política partidária”, avaliou.