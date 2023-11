Vice-líder do governo critica repercussão sobre postagem do presidente da CMCG

Dias atrás, esta Coluna Aparte registrou que estava na base da reconciliação o clima entre o vereador-presidente Marinaldo Cardoso e o vice-líder do governo no Legislativo campinense, Alexandre Pereira (União Brasil).

Alexandre ocupou ontem a tribuna para comentar a repercussão nesta Coluna de postagem de Marinaldo atinente ao ex-prefeito Romero Rodrigues.

“Vivemos num momento tão pequeno da política campinense, que até uma música em redes sociais é motivo de debate político”, comentou o edil.

Na ótica do vereador, “querem colocar amigos de décadas um contra o outro, por conta de um detalhe, de algo que não tem nenhum significado”.

Para exemplificar as suas palavras, o vice-líder do governo revelou que Marinaldo “chegou ontem (anteontem, num evento) no carro com o prefeito Bruno, mostrando que tudo isto não passa de intriga política”.

Durante a sessão, o vereador Marinaldo não se pronunciou sobre os ecos de sua postagem.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

