Oposicionista critica gestão municipal e dá carão no presidente da Câmara

Na sessão de ontem do Legislativo campinense, a vereadora Jô Oliveira (PCdoB) cobrou incisivamente a falta de cumprimento a uma legislação federal que determina ao gestor municipal do SUS (Sistema Único de Saúde) a apresentação no Legislativo de um relatório quadrimestral das atividades executadas.

Ainda conforme a edil, no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, desde o ano de 2021, não foi apresentado pela Secretaria de Saúde um plano, projeto ou ação.

“O (programa) ´Saúde de Verdade´ nunca foi discutido (no Conselho), como também os mutirões”, frisou.

“Estou chamando a atenção do presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, porque é uma tarefa que lhe cabe”, discursou Jô, avisando em seguida que “vamos denunciar ao Ministério Público Federal, e quem quiser que responda”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: no ´apagar das luzes´ da reforma tributária (paraibaonline.com.br)