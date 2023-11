Gestão inovadora garante a presidente da CMJP “Troféu Presidente Destaque”

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dowsley, recebeu nesta quinta-feira (9), o Troféu Presidente Destaque 2023. A comenda foi concedida pela União de Vereadores do Brasil (UVB).

Para a homenagem, a entidade levou em consideração iniciativas como o plano empreendido pelo parlamentar paraibano para a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, além da boa gestão das contas do Legislativo Municipal.

A honraria é concedida pela UVB aos parlamentares que se destacaram através de ações e da boa gestão na sua câmara municipal.

A homenagem ocorreu durante o Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais, encerrado nesta quinta-feira, em Brasília.

“Fiquei feliz pelo reconhecimento, porque ele é o reconhecimento também pelo trabalho de cada um dos que fazem a Câmara Municipal de João Pessoa. Desde o pessoal da limpeza aos mais graduados e aos vereadores. Estamos na vida pública para buscar o bem comum e é neste norte que tenho guiado o meu mandato”, destacou Dinho Dowsley, após o recebimento da homenagem.

Além do trabalho em prol do Centro Histórico, pesou positivamente em relação a Dinho trabalhos como a realização da Câmara Itinerante, o esforço para a construção de uma nova sede no Centro da cidade e o esforço para dar maior visibilidade às ações do parlamento, em João Pessoa.

Além de presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho também preside o Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais (Conalec), que congrega dirigentes de legislativos de algumas das principais cidades do país.

O Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais marca os 59 anos da União dos Vereadores do Brasil, entidade com abrangência nacional mais antiga do país, que tem como fim fortalecer o poder legislativo municipal, apresentando temas para a qualificação e melhor conhecimento aos gestores, aos vereadores e aos cidadãos e cidadãs envolvidos com o legislativo municipal.