Efraim Filho destaca importância da aprovação da Reforma Tributária

O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, comentou a aprovação da PEC 45/2019, que trata da Reforma Tributária, durante sessão realizada nessa quarta-feira (08), no Senado Federal. A PEC foi aprovada em dois turnos de votação, com 53 votos favoráveis e 24 contrários e nenhuma abstenção.

Conforme o senador,a reforma é muito importante porque o país avançou para um modelo mais simples, menos burocrático e que vai facilitar a vida de quem produz.

“O atual sistema, é um manicômio tributário, obsoleto, arcaico, ultrapassado, que só atrapalha quem quer produzir e nos joga nas últimas posições do ranking internacional como um dos piores ambientes a se fazer negócio no mundo”, disse.

Segundo ele, o empreendedor brasileiro é um herói da resistência e o momento não era de se fazer remendo em um tecido podre que poderia se rasgar de novo.. Não era hora de mudar regrinha aqui e acolá até porque o novo modelo não é uma invenção brasileira.

“O IVA, imposto sobre o valor agregado, é o modelo mais adotado nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos da Ásia e o Brasil adapta isso à sua realidade”, explicou.

Contudo, o senador advertiu sobre as alíquotas porque são elas que vão dividir o peso da carga tributária e ninguém quer e nem aguentar pagar mais imposto no Brasil. Então, segundo ele, se teve muito cuidado com a carga neutra.

“E para o orgulho da Paraíba, eu fui o senador que teve o maior número de emendas acolhidas para melhorar o texto, para defender o contribuinte e tentar reduzir o impacto da reforma tributária na vida real das pessoas e das empresas”, avaliou.