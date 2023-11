Quatro vereadores de Campina Grande tiveram a cassação de seus mandatos confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). Os vereadores que sofreram as punições foram Dinho Papaléguas e Waldeny Santana (União Brasil), e Carol Gomes e Rui da Ceasa (PROS).

Eles tiveram os mandatos cassados por fraude e abuso de poder político, relacionados à utilização dos seus partidos de candidaturas fictícias (laranjas) com o intuito de cumprir a cota de gênero de 30%, exigida pela legislação eleitoral em 2020.

Apesar disso, o vice-líder da bancada de situação, Alexandre Pereira, afirmou à reportagem da Rádio Caturité FM, que o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), pode dar espaço aos vereadores na gestão municipal.

– Só quem pode falar sobre isso é o prefeito Bruno Cunha Lima, mas acredito que com a sua sensibilidade, ele fará esse trabalho – pontuou.

Confira a declaração de Alexandre Pereira:

