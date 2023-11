Vereador revela alternativa para presidente da Câmara ficar no bloco do REP

O vereador Bruno Faustino (ainda no PTB), em vias de ser oficializado como titular do mandato, disse ontem que o grupo político do deputado-presidente Adriano Galdino (REP) poderá – por ser numeroso – ser agrupado em duas legendas para concorrer a cadeiras no Legislativo campinense no próximo ano.

Se essa alternativa avançar, poderá ser possível assegurar a permanência no Republicanos do vereador Marinaldo Cardoso.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: o ´novo quartel´ do Cabo na Paraíba (paraibaonline.com.br)