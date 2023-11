Vereador da direita conservadora afirma que não vota em Nilvan para prefeito de JP

O vereador Tarcísio Jardim, que faz parte da direita conservadora da Paraíba e é autor de projetos polêmicos na Câmara de João Pessoa, disse à imprensa que não apoia a pré-candidatura a prefeito de João Pessoa do radialista Nilvan Ferreira, que representa essa mesma direita conservadora na Capital.

Jardim é filiado ao Progressistas, partido do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena e integra a base do governo no Legislativo Municipal.

Ele disse que não votava em Nilvan não por fazer parte da base governista, mas porque não pauta suas escolhas políticas de acordo com a cegueira ideológica.

“Eu analiso as pessoas que são candidatas, as ações desse candidatos, qual a experiência política que essas pessoas têm e Nilvan não é meu candidato para prefeito. Isso eu tenho certeza. Eu não voto em Nilvan, não tem condição de eu votar nele”, disse.

Na opinião do parlamentar, Nilvan Ferreira deveria primeira ter uma experiência política, se candidatar a deputado estadual , por exemplo, para depois pensar em um cargo executivo..

“Eu, primeiro para entrar na vida pública, entrei como vereador, me candidatei a deputado estadual, não entrei, mas pretendo me candidatar futuramente. Eu quero seguir uma escala para que a sociedade tenha respaldo e crença de que tenho sim condições de ocupar um cargo no executivo, se um dia eu vier a disputar e não já querer chegar querendo ocupar o topo”, opinou.