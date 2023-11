A secretária de Turismo do Estado, Rosália Lucas, falou sobre a ventilação em torno do seu nome para disputar a Prefeitura de Campina Grande nas eleições do próximo ano.

Ela disse que fica feliz pela lembrança e frisou que é uma agente do partido, disponível para qualquer debate.

Ainda de acordo com Rosália, a pré-candidata do PSD é a senadora Daniella Ribeiro e não houve qualquer discussão direta em torno do seu nome.

“Sou, com muito orgulho, filiada ao PSD, presidido pela nossa senadora Daniella Ribeiro”, disse.