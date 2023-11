O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), Dinho Dowsley (Avante), viajou para Brasília nesta quarta-feira (7), onde será agraciado com o Troféu Presidente Destaque 2023. A honraria é concedida pela União de Vereadores do Brasil (UVB) aos parlamentares que se destacaram através de ações e da boa gestão em câmaras municipais.

A comenda será entregue durante o Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais, que acontece de 7 a 10 deste mês, no Clube da Aeronáutica de Brasília, no Distrito Federal. A condecoração vai agraciar presidentes de câmaras municipais parceiros da UVB e que possuem atuação destacada em todos os estados do Brasil.

No caso de Dinho, a UVB fez a escolha com base em ações como a busca pela revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, a realização do programa Câmara No Seu Bairro, a boa gestão do orçamento do Legislativo municipal, a construção da nova sede e a proatividade na condução de todo o processo legislativo.

Além de presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho também preside o Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais (Conalec), que congrega dirigentes de legislativos de algumas das principais cidades do país.