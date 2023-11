Após o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande, Marinaldo Cardoso (Republicanos), utilizar as redes sociais para lembrar a gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), que atendia aos seus pleitos, numa espécie de “provocação” ao atual gestor Bruno Cunha Lima (PSD), o líder da bancada de situação, Pastor Luciano Breno (Progressistas), resolveu se manifestar.

Conforme Breno, o gesto de Marinaldo foi apenas uma sinalização do respeito que todos nutrem por Romero.

Breno disse à reportagem da Rádio Caturité FM que Bruno e Marinaldo são amigos e minimizou qualquer sinal de estremecimento entre as lideranças políticas da base do prefeito.

– Eles são amigos de longas datas, tem uma história entre eles que vem desde o avô. Acredito que foi só um agradecimento a Romero Rodrigues e fazemos parte do mesmo grupo – ressaltou.

Confira a declaração de Luciano Breno:

