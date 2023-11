Líder da oposição em Campina critica “fantasia” de ex-prefeito

Poucos dias após João Azevêdo ter mudado de tom com relação ao deputado Romero Rodrigues (Podemos), ontem foi a vez do ´líder do governador´ no Legislativo campinense, vereador Pimentel Filho (PSD), ´espanar´ o ex-prefeito campinense.

Ele disse que o Hospital da Criança inaugurado por Romero era, na verdade, “o hospital da fantasia, que não tem projeto de nada e não serve para nada”.

“É um mausoléu”, bradou.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui!