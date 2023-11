Deputado diz que PL da PB está tentando enganar a direita

O deputado federal Cabo Gilberto (PL) disse que o grupo do PL da Paraíba, liderado por Wellington Roberto, está alinhado com a esquerda, com o governador João Azevêdo e com o presidente Lula (PT).

Ele afirmou que “eles estão tentando enganar, mais uma vez, a direita paraibana”.

Também comentou a ida do deputado estadual Caio Roberto (PL) para a base do governador João Azevêdo e lembrou que o irmão de Caio, Bruno Roberto (PL), foi secretário na gestão gestão ex-governador de esquerda Ricardo Coutinho.

“Essa questão do PL é página virada. A gente não tem como ficar. Aqui é o lado da direita conversadora”, disse.