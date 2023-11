Bruno Roberto diz que dissidentes do PL/PB traíram Bolsonaro

Bruno Roberto, membro da executiva estadual Partido Liberal na Paraíba, comentou sobre os dissidentes do PL no estado – o comunicador Nilvan Ferreira, o deputado federal Cabo Gilberto e o deputado estadual Wallber Virgolino -, e considerou que eles criam narrativas frágeis para mascarar o distanciamento dos direcionamentos da executiva nacional da legenda, representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Essa turma não guarda sintonia com as determinações da instância nacional e, na verdade, desobedecem as designações de Bolsonaro, traem a sua confiança e, para justificar esse movimento individualista, constroem narrativas frágeis”, disse.

Bruno ainda saiu em defesa de seu irmão, o deputado estadual Caio Roberto (PL), que aderiu ao projeto do governador João Azevêdo, e frisou que esse movimento não está ligado ao PL, mas faz parte de uma ação de Caio no sentido de captar um maior apoio do governo do Estado e do governo federal para beneficiar projetos para a população.